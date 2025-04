Einen noch höheren Anteil am BIP machten die Gesundheitskosten in der Schweiz in den Jahren 2020 und 2021 mit je 12,0 Prozent aus. Wie aus den Zahlen des BFS hervorgehen, ist der Anteil seit 1960 aber deutlich gestiegen. Damals machten die Gesundheitskosten noch 4,4 Prozent des BIP aus.