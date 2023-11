Insgesamt wurden im Oktober 20'355 Autos in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein erstmals in Verkehr gesetzt. Im Vergleich zum schwachen Vorjahresmonat ist dies ein Plus von 18,4 Prozent. Jedoch beträgt der Abstand zu den Vor-Corona-Werten immer noch fast ein Viertel, wie der Importverband Auto-Schweiz am Donnerstagabend mitteilte. Insbesondere die sich weiter eintrübenden Aussichten für die Wirtschaftsentwicklung hätten sich negativ auf Nachfrage nach Neufahrzeugen ausgewirkt.