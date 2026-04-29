Ein Molotowcocktail gegen das Tor des Hauses von Sam Altman; 13 Schüsse auf die Haustür von Ron Gibson, Lokalpolitiker in Indianapolis und Unterstützer eines Projekts zum Bau von Rechenzentren: Diese Angriffe ereigneten sich innerhalb weniger Tage. In derselben Zeit schossen zudem zwei Personen ausserhalb von Altmans Wohnsitz, ohne dass geklärt ist, ob er gezielt ins Visier genommen wurde.