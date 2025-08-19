Die Spielregeln während der Umsetzung der Dekarbonisierung zu ändern, führe meistens zu einem Spielabbruch - oder im konkreten Fall eben zu einem Sanierungsstopp, sagte Schaer. Die Schweiz könne es sich nicht leisten, die Klimaziele zu verfehlen. Das Stimmvolk habe das Netto-Null-Ziel 2050 gesetzt.