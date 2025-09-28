Vielen Haushalten drohe eine Zusatzbelastung von 500 Franken. Besonders hohe Steuerausfälle müssten Berg- und Tourismuskantone verkraften. Auch die Bauwirtschaft werde leiden, denn mit dem Wegfall der abzugsfähigen Sanierungskosten sinke ihre Planungssicherheit. Die entsprechenden Sanierungen gerade im Energiebereich würden einbrechen.