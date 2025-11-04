Der SGV stützte seine Erkenntnisse auf eine Umfrage, an welcher seine Kantonalsektionen teilnahmen. 52 Prozent der Kantonalsektionen erwarteten eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), 42 Prozent rechneten mit Stagnation. Weiter gehe keine Kantonalsektion von einer Verbesserung der Wirtschaftslage aus.