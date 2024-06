Die Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie fordern spürbar mehr Geld. Das sei das Ergebnis einer Befragung von insgesamt 318 453 Beschäftigten in 2705 Betrieben, wie die Industriegewerkschaft (IG) Metall am Sonntag in Frankfurt mitteilte. Damit werde «die Forderungsdebatte für die grosse Tarifrunde im Herbst» eröffnet.