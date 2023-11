Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will trotz der Bahn-Absage zur zweiten Tarifrunde an diesem Donnerstag am Verhandlungsort erscheinen. «Anstatt die GDL öffentlich zu diffamieren, sollten Herr Seiler und seine Getreuen keine weitere Arbeitsverweigerung begehen», sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Mittwochabend kurz vor Beginn eines bundesweiten Warnstreiks der Gewerkschaft. «Denn anders als Arbeitnehmer, die ein grundgesetzliches Streikrecht innehaben, besteht dieses bei Vorständen ausdrücklich nicht.»

15.11.2023 18:50