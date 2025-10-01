Tausende Bosch-Beschäftigte in Bayern in Sorge

Nach Worten Otts könnten weitere Abbaupläne folgen, von denen auch die bayerischen Standorte noch stärker betroffen sein könnten. Bisher geht die IG Metall davon aus, dass in Immenstadt im Allgäu 650 Arbeitsplätze wegfallen sollen, drei weitere bayerische Standorte in Bamberg, Ansbach und Nürnberg sind demnach nicht betroffen. Insgesamt arbeiten nach Zahlen der Gewerkschaft über 14.000 Menschen in Bayern bei Bosch. Die IG Metall will die Streichungen nicht hinnehmen: «Die Beschäftigten der Bosch-Standorte stehen zusammen und bereiten sich auf Auseinandersetzungen um ihre Arbeitsplätze vor», sagte Ott.