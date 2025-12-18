In Erfurt haben laut Gewerkschaft rund 70 Beschäftigte in der Frühschicht die Arbeit niedergelegt, weitere etwa 120 in Mönchengladbach. Insgesamt beschäftigt Zalando nach eigenen Angaben 2.700 Mitarbeiter am Standort Erfurt, weitere 1.800 in Mönchengladbach. Der überwiegende Teil von Ihnen beteilige sich nicht am Arbeitskampf, sodass das Unternehmen keine Einschränkungen des laufenden Logistikbetriebs erwarte, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen respektiere die Arbeit von Gewerkschaften, setze aber auf innerbetriebliche Lösungen, heisst es weiter. So seien die Gehälter am Standort Erfurt seit 2024 um 14,5 Prozent gestiegen, in Mönchengladbach im selben Zeitraum um 13,4 Prozent. Auch sei der Urlaubsanspruch auf bis zu 30 Tage erhöht worden, es gebe Zusatzleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.