Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem mehrtägigen Warnstreik am Hamburger Flughafen aufgerufen. Der Ausstand soll am Mittwochabend mit Beginn der Nachtschicht starten und bis zum Ende der Spätschicht am Freitag dauern, wie die Gewerkschaft mitteilte. Aufgerufen seien Beschäftigte der Flughafen AG, aber auch die der Instandhaltung, der IT-Dienste, der Flughafensicherheitsdienste, der Passagierabfertigung und der Gepäckbeförderung. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst.