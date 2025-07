Eine Stellungnahme der Post wurde der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitagvormittag in Aussicht gestellt. Der Konzern hatte Anfang Mai vermeldet, die Zustellung von Paketen mit dem Schnelllieferdienst Notime per Ende September 2025 einzustellen. Die Nachfrage bei der Zustellung von sogenannten Same-Day-Lieferungen sei unter den Erwartungen geblieben, so die Post.