Die kollektive Vereinbarung sei ein Kompromiss, der mit dem Verlegerverband (VSM) ausgehandelt worden sei, teilte die Gewerkschaft Syndicom am Mittwoch mit. Sie soll nach zwei Jahrzehnten ohne Regelung wieder verbindliche Mindeststandards in einem von Sparrunden geprägten Umfeld schaffen. Die Branchenvereinbarung sei «ein erster Schritt in Richtung eines veritablen Gesamtarbeitsvertrags», teilte Syndicom weiter mit.