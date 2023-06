Die Lohnfrage müsse dringend wieder in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte gerückt werden, teilte die Unia am Samstag mit. Die Arbeitgeberverbände müssten die Teuerung vollständig ausgleichen und Lohnerhöhungen zustimmen, die diesen Namen verdienten, sonst sei der soziale Friede in Gefahr, wird Unia-Präsidentin Vania Alleva in der Mitteilung zitiert.