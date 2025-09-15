Sehr weit geöffnet sei die Lohnschere auch bei den beiden folgenden Firmen gewesen: Bei der Privatanlage-Management-Unternehmen Partners Group hat die Gewerkschaft ein Verhältnis von 1:328 errechnet, beim Pharmakonzern Galderma 1:298. An vierter Stelle befand sich die UBS mit einem Verhältnis von 1:276 zwischen dem Lohn von Bankchef Sergio Ermotti und dem Angestellten mit dem tiefsten Lohn.