Das Problem der «antigewerkschaftlichen Kündigungen» müsse man in Griff bekommen, teilte die Gewerkschaft anschliessend in einer Mitteilung mit. Allein im letzten Jahr seien in der Schweiz 21 Fälle von gewerkschaftsfeindlichen Entlassungen dokumentiert. In Wirklichkeit dürften es aber noch viel mehr sein.