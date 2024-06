Unia berichtete in einer Mitteilung vom Montag von «Dutzenden» Fällen von Belästigung unter den Angestellten am Hauptsitz von Rolex in Genf. «Seit Jahren werden der Gewerkschaft Fälle von wiederholter Belästigung in der Abteilung des weltweiten Servicegeschäfts von Rolex in Genf gemeldet», erklärte Unia-Gewerkschaftssekretär Alejo Patiño am Montag vor den Medien. Die Gewerkschaft habe etwa 50 Zeugenaussagen erhalten.