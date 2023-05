Berlin, 11. Mai (Reuters) - Bahn-Reisende müssen sich auf den bislang längsten Streik im diesjährigen Tarifkonflikt einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will ab Sonntagabend 22.00 Uhr bis Dienstagnacht 24.00 Uhr bundesweit praktisch den gesamten Bahn-Verkehr lahmlegen, wie die EVG am Donnerstag ankündigte. Der dritte Warnstreik in der Tarifrunde wäre damit mit 50 Stunden auch der längste. Er soll die Deutsche Bahn aber auch fast alle der rund 50 weiteren Bahn-Anbieter treffen. Die Gewerkschaft begründete dies mit den stockenden Gesprächen, die seit über zwei Monaten geführt werden. "Wir werden deshalb noch einmal unübersehbar signalisieren, dass die vorliegenden Angebote erheblich nachgebessert werden müssen", sagte Tarifvorstand Cosima Ingenschay. "Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt."