Zahlreiche Beschäftigte des Lufthansa -Kabinenpersonals haben am Frankfurter Flughafen gegen den Kurs der Fluggesellschaft demonstriert. Nach Aufruf der Kabinengewerkschaft Ufo versammelten sie sich am Lufthansa Aviation Center zu einer Kundgebung. Zuvor hatte es einen Protestzug gegeben, an dem nach Polizeiangaben 1.150 Menschen teilnahmen. Auf Plakaten standen unter anderem Slogans wie: «Uns ist die Lufthansa nicht egal. Deswegen kämpfen wir.» Die Aktionen fanden im Rahmen eines zweitägigen Streiks bei Lufthansa und der Tochter Cityline statt.