«Realitätsferne Hypothesen»

Am Dienstag ist der Streit neu entfacht worden. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), der das Referendum gegen die BVG-Reform ergriffen hatte, ging in Bern vor den Medien in die Offensive: Die Stimmbevölkerung werde mit «realitätsfernen und beschönigenden» Zahlen in die Irre geführt, sagte SGB-Ökonom Daniel Lampart.