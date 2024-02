In der anstehenden Tarifrunde beim Energiekonzern RWE verlangen die Gewerkschaften IGBCE und Verdi 12,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten. Die Forderung haben die Tarifkommissionen beschlossen, wie die IGBCE am Donnerstag in Hannover mitteilte. RWE zählte Ende 2022 weltweit umgerechnet gut 18 300 Vollzeitstellen, davon 13 000 in Deutschland.

08.02.2024 11:56