Unter anderem wird am 1. Mai Gewerkschaftschef Pierre-Yves Maillard in St. Gallen auftreten. Unia-Präsidentin Vania Alleva wird in Zürich eine Rede halten. Wie üblich werden auch die SP-Bundesräte am Tag der Arbeit teilnehmen: Beat Jans wird in Olten SO und Elisabeth Baume-Schneider in Freiburg anwesend sein.