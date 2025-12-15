Erhöhungen durch Prämien zunichte gemacht

Travailsuisse hatte im Sommer zusammen mit seinen Mitgliedsverbänden Syna und Transfair - und ebenso wie der Schweizerische Gewerkschaftsbund - eine Nominallohn-Erhöhung von zwei Prozent gefordert. Bei einer erwarteten Inflationsrate von 0,5 Prozent hätte sich dadurch ein Wachstum der Reallöhne um 1,5 Prozent ergeben. Unter Berücksichtigung der höheren Krankenkassenprämien wäre man dadurch etwa wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie gewesen.