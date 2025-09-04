Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia, betonte, dass eine generelle Lohnerhöhung von 2 bis 2,5 Prozent wichtig sei, um nicht in Gefahr zu geraten, dass sich die Lohnschere noch weiter öffne. Die Erhöhung sei auch gerechtfertigt, weil die Produktivität der Arbeitnehmenden stetig angestiegen sei und die Produktivitätsgewinne nicht zu den Kapitalbesitzenden umverteilt werden dürften.