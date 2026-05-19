Mercedes: Mitarbeiter wurden nicht diszipliniert

Mercedes wies dabei insbesondere Vorwürfe der UAW zurück, mit Einschüchterungen Einfluss auf die Wahl genommen und sich nicht neutral verhalten zu haben. Man habe «im Einklang mit US-amerikanischem Recht für seine Beschäftigten den Zugang zu Informationen sowie Antworten auf Fragen» sichergestellt. Zu keinem Zeitpunkt seien Mitarbeiter aufgrund ihrer gewerkschaftlichen Ansichten oder Aktivitäten entlassen, diszipliniert oder ungleich behandelt worden.