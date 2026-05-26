Damit könnten allein bis zu 1,55 Milliarden Dollar für Vaccine Company fliessen. Das Unternehmen arbeitet den Angaben zufolge auf Basis seiner firmeneigenen Technologie an einer Impfung gegen das Epstein-Barr-Virus, den Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers. Eine ähnlich hohe Übernahmesumme sieht auch die Vereinbarung mit Curevo vor, dessen wichtigster Studienkandidat eine Impfung gegen Gürtelrose ist. Und bis zu 780 Millionen Dollar könnten die Limmatech-Aktionäre erhalten. Dessen wichtigstes Produkt in der Entwicklung ist ein Vakzin gegen einen Erreger, der unter anderem nach Operationen gefährliche Infektionen auslösen kann.