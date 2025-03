So sieht das auch Schwope, der sich damit aber auf alle drei grossen Konzerne bezieht: «Die aktuellen Zahlen sind nicht schlecht. Sie sehen nur im Vergleich mit den Sonderjahren schlecht aus», sagt er. Von Krise will er deswegen nicht sprechen. «Natürlich kommt es immer darauf an, wie man Krise definiert, aber ich denke da eher an Zeiten, in denen beispielsweise VW in die roten Zahlen gerutscht ist.» Die aktuellen Zahlen jedenfalls seien kein Grund, zu jammern.