Die Prognose für das Geschäftsjahr engte Hapag-Lloyd leicht ein: Die Reederei rechnet nun mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 0,2 Milliarden und 1,1 Milliarden Euro. Zuvor hatte das Unternehmen damit gerechnet, dass Ende 2025 auch nur eine «schwarze Null» stehen könnte, sich mit 1,5 Milliarden Euro am oberen Ende aber auch etwas mehr zugetraut.