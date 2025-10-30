Der Kurs der Argenx-Aktie zog in den vergangenen zwölf Monaten um rund 40 Prozent an. Am Mittwoch schloss das Papier mit knapp 717 Euro nur etwas unter dem Rekordniveau von 733,80 Euro vom 20. Oktober. Das Unternehmen wird derzeit mit 44 Milliarden Euro bewertet. Nach den deutlichen Kursgewinnen in den vergangenen Jahren wurde Argenx im September in den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 aufgenommen./tav/zb/mis