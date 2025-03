Der Autohersteller BMW geht nach einem Gewinneinbruch angesichts von Zöllen und der mauen Lage in China mit Vorsicht in das laufende Jahr. Schon jetzt zeichnen sich für die Münchner Milliardenkosten für die bereits in Kraft getretenen höheren US-Zölle ab. Im Fall möglicher Einfuhrzölle gegen die EU könnte das Umfeld noch etwas schwieriger werden, wie das Management am Freitag einräumte. Immerhin erwartet BMW-Chef Oliver Zipse für das neue Jahr eine insgesamt leicht steigende Nachfrage. Die Aktie gab am Vormittag jedoch nach.