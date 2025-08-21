Im zweiten Quartal legte der Umsatz aus Ticketverkäufen zwar zu, doch die eigenen Veranstaltungen des Unternehmens brachten weniger ein als ein Jahr zuvor. Konzernweit wuchs der Umsatz dadurch lediglich um 0,3 Prozent auf knapp 796 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt einen deutlich stärkeren Anstieg erwartet.