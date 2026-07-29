Im ersten Halbjahr 2026 lagen die Kosten für die strategische Neuaufstellung der VW -Tochter den Angaben nach bei rund 400 Millionen Euro. Diese seien aber grossteils durch Verhandlungen mit Lieferanten kompensiert worden. «Diese ermöglichten Auflösungen von im Vorjahr im Kontext der Anpassung der Produktstrategie gebildeten Rückstellungen in Höhe von rund 300 Millionen Euro». Übrig blieb eine Belastung von rund 100 Millionen Euro. Das heisst: Ohne die aufgelösten Rücklagen stünde Porsche nicht viel besser da als im Vorjahr.