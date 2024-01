Eine schwache Nachfrage und ein Abbau der Lagerbestände bei Kunden hat Wacker Chemie im vergangenen Jahr deutlich belastet. Der Gewinn brach um fast drei Viertel ein. «2023 ist der Industriemotor weltweit ins Stottern geraten», sagte Unternehmenschef Christian Hartel am Montag laut Mitteilung in München. Auch Wacker habe die Folgen zu spüren bekommen. «Die weiterhin hohen Energiepreise in Deutschland haben unser Geschäft zusätzlich belastet.» Eine Erholung der Nachfrage sei auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Sicht, so Hartel. Für die Wacker-Aktien ging es am Morgen abwärts.

29.01.2024 10:03