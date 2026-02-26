Die Allianz-Aktie ging am Morgen in den Sinkflug. Zur Mittagszeit lag sie noch mit 0,7 Prozent im Minus bei 378,90 Euro und gehörte damit zu den schwächeren Werten im Dax . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund drei Prozent eingebüsst. Wer die Aktie seit drei Jahren im Depot hat, kann sich allerdings immer noch über einen Kursgewinn von etwa 75 Prozent freuen. Ausserdem bezahlte die Allianz jedes Jahr eine hohe Dividende - und so soll es auch jetzt wieder kommen.