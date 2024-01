Autokäufer müssen für Stromer mehr zahlen als für Benziner, aber bei Autobauern wie BMW drücken sie die Gewinnmarge: «Wir verdienen Geld. Aber von Margengleichheit kann aktuell noch keine Rede sein», sagte BMW-Finanzvorstand Walter Mertl vor Journalisten in München. Das dürfte auch in den nächsten Jahren so bleiben.

15.01.2024 08:11