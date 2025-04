Für den Aktienkurs von Carl Zeiss Meditec ging es am Dienstag um 2,7 Prozent auf 58,15 Euro nach oben. 2025 summieren sich die Kursgewinne damit nun zwar wieder auf 27 Prozent, auf Sicht von 13 Monaten - und damit im Vergleich zum Erholungshoch vom März 2023 - liegt das Papier aber immer fast 50 Prozent im Minus. So hatte der Konzern im vergangenen Jahr auch unter einer schwächeren Nachfrage im Gerätegeschäft gelitten. Kunden in Nordamerika hatten nur zögerlich investiert und in China war die wichtige Sommersaison für refraktive Operationen teils träger angelaufen, was auf der Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien gelastet hatte./mis/mne/nas