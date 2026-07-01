Zudem wurden am Dienstag und Mittwoch rund 70 Flüge annulliert, auch da sich zahlreiche Maschinen nach den Umleitungen noch nicht wieder am richtigen Ort befanden. Wie COO Oliver Buchhofer am Mittwoch in einem Gespräch mit den Medien am Flughafen Zürich erklärte, traf das Unwetter den Hub Zürich besonders hart. Das Gewitter sei länger, intensiver und stationärer gewesen als prognostiziert und habe sich direkt über dem Flughafen festgesetzt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Flugbetrieb zeitweise stark eingeschränkt.