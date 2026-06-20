Mehrere Verletzte in der Stadt

Das Unwetter hatte in der Stadt Zürich auch mehrere Verletzte gefordert. Eine 16-Jährige wurde von einem Ast getroffen und schwer verletzt, wie Schutz und Rettung Zürich (SRZ) informierte. Sie wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. Am Mythenquai erlitten sechs weitere Personen durch umstürzende Bäume leichte Verletzungen, zwei von ihnen mussten ebenfalls hospitalisiert werden.