Die Stimmung der Konsumenten in Deutschland hat sich im Juli stabilisiert. Grund für den schwindenden Pessimismus sei vor allem die Hoffnung auf rückläufige Inflationsraten, teilte Rolf Bürkl vom Konsumforschungsunternehmen GfK zu der am Donnerstag in Nürnberg vorgestellten Studie zum Konsumklima mit. Der Indexwert für das Konsumklima stieg um 0,8 Punkte auf minus 24,4 Punkte. Analysten hatten zwar mit einer Verbesserung gerechnet, waren aber im Schnitt von einem Indexwert von minus 24,8 Punkten ausgegangen.

27.07.2023 08:58