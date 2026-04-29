Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran hält Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dagegen und beschwört in einer Ansprache den Zusammenhalt im Land. Trump wolle mit medialen Hetzkampagnen, Behauptungen über interne Differenzen und wirtschaftlichem Druck den Iran zur Kapitulation nötigen, sagte Ghalibaf in einer im Staatssender Irib übertragenen Audiobotschaft.