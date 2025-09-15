Netanjahu: Attacke in Doha nicht gescheitert

Netanjahu dementierte unterdessen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem US-Aussenminister Marco Rubio, dass der Angriff in Doha gescheitert sei. «Er ist nicht gescheitert, weil er eine zentrale Botschaft hatte: (...) Ihr könnt euch verstecken, ihr könnt weglaufen, aber wir werden euch schnappen», sagte er mit Blick auf führende Hamas-Mitglieder. «Terroristen denken, sie seien immun, und sie werden es wieder und wieder tun. Und wenn man ihnen diese Immunität verweigert, dann werden sie es sich zweimal überlegen.»