Für Gesprächsstoff sorgt vor allem die Ernennung eines externen Nachfolgers. Die ZKB wie auch UBS betonen, dass viele Investoren mit einer internen Lösung gerechnet hätten. Mit Christian Stammkoetter, bisher Präsident Asien, Mittlerer Osten & Afrika bei Danone, komme nun ein Manager mit langjähriger Konsumgüter-Erfahrung von ausserhalb. Die ZKB spricht von einer «grossen Personalrochade» und bezeichnet die Entscheidung als überraschend.