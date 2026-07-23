Der Genfer Konzern beschleunigte das organische Wachstum auf 4,3 Prozent im zweiten Quartal nach 2,8 Prozent im ersten. Damit lag das Wachstum im ersten Halbjahr mit 3,6 Prozent über den Analystenerwartungen (AWP-Konsens: 3,0 Prozent). Der Reingewinn fiel dagegen wegen hoher Einmalkosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten und Restrukturierungen klar tiefer aus als erwartet.