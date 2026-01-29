Die schwache Kursentwicklung der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten stehe zudem im Einklang mit dem gesamten Ingredients-Sektor, der unter einer flauen Wachstumsdynamik bei Endkunden aus den Bereichen Food sowie Home & Personal Care leide, heisst es bei der ZKB. Der zuständige Analyst spricht denn auch von einem «operativ guten» Ergebnis und verweist auf die «sehr anspruchsvolle» Vergleichsbasis. Er sieht den fairen Wert für die Aktie bei rund 4400 Franken.