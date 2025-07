Baader Helvea rechnet für den Duftstoff- und Aromenmarkt auch weiter mit Unsicherheiten, besonders wegen der aktuellen Zollsituation in Asien. Der Rückgang in Südostasien - etwa in Ländern wie Indonesien und Vietnam - sei wohl auf eine abwartende Haltung der Kunden infolge der Handelszölle zurückzuführen, so der zuständige Analyst.