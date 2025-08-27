Auch die Aktionäre profitieren: Der Kurs stieg von etwas über 700 Franken auf aktuell über 3300 Franken. In der Spitze erreichte die Aktie um den Jahreswechsel 2022 gar über 4800 Franken. Für seine Verdienste wurde Andrier denn auch mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2024 mit der Aufnahme in die Hall of Fame der Fragrance Foundation sowie mit dem CEW Achiever Award of Honour.