Damit übernimmt ein Externer die Leitung des Aromen- und Duftstoffherstellers. Stammkoetter ist derzeit President Asia, Middle East & Africa und Mitglied der Geschäftsleitung von Danone. Er verfüge über 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen Regionen der Welt - in Bereichen von Körperpflege bis hin zu Lebensmitteln, Getränken und Ernährung, heisst es.