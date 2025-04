Der Umsatz von Symrise stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp zwei Prozent auf rund 1,32 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Duftstoffen, Aromen und Lebensmittelzusätzen am Dienstag mitteilte. Aus eigener Kraft, also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert, betrug das Plus 4,2 Prozent.