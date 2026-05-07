Givaudan gilt als besonders profitabler Premiumanbieter im klassischen Duft- und Aromageschäft, während sich DSM-Firmenich breiter als Plattform für Ernährung, Gesundheit und Beauty positioniert. Gemessen am Umsatz ist DSM-Firmenich grösser als Givaudan: So erzielte das Unternehmen 2025 einen Umsatz von rund 12,5 Milliarden Euro, während der Schweizer Mitbewerber auf rund 7,5 Milliarden Franken kam. Mit Blick auf die Börsenkapitalisierung hat aber Givaudan mit einer 25,7 Milliarden Franken gegenüber den 17,3 Milliarden Euro von DSM-Firmenich die Nase vorn.