Im Bereich Riechstoffe & Schönheit legte der Umsatz organisch um 8,0 Prozent zu, wie Givaudan am Dienstag mitteilte. Besonders stark entwickelte sich einmal mehr die Luxusparfümerie mit einem organischen Wachstum von 18,7 Prozent. Damit setzte sich die dynamische Entwicklung in diesem Bereich fort - bereits im Vorjahr hatte Givaudan hier ein Plus von 17,8 Prozent erzielt.